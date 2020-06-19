رياضة | الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل نادي الزمالك بشكل مفاجئ لقطع الطريق على غريمه التقليدي النادي الأهلي في صفقة الموسم للأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل الزمالك في سباق التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي في الصيف المقبل.

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وتمكن مسئولو القلعة الحمراء من الحصول على توقيع طاهر محمد خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن نادي المقاولون هو الأخر في بيان رسمي أن الأهلي بالفعل طلب ضم اللاعب في الصيف.

وتواصل أحد مسئولو القلعة البيضاء مع نادي المقاولون العرب في الساعات القليلة الماضية بشكل ودي لمعرفة إمكانية ضم طاهر محمد دون تقديم عرض رسمي لضم اللاعب.

يذكر أن طاهر محمد طاهر نجم منتخبنا الأوليمبي كان قد أكد من قبل أنه يرغب باللعب في صفوف النادي الأهلي بالموسم القادم أو الاحتراف في أوروبا.