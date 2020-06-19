رياضة | 3 مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إشبيلية في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : تيرشتيجن. Advertisements خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا. خط الوسط : بوسكيتس - ارتورو فيدال - راكتيتش. خط الهجوم : مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي - لويس سواريز. ويحل فريق برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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