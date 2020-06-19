رياضة | أول رد فعل من كارتيرون بعد استقالة سامي الشيشيني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من كارتيرون بعد استقالة سامي الشيشيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتواصل مع سامي الشيشيني المدرب العام للابيض من أجل العدول عن قراره بالاستقالة من منصبه.

وجاء إتصال كارتيرون بالشيشيني بعد تقديم الأخير استقالته من منصبه وقبولها من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تقديم سامي الشيشيني المدرب العام للفريق استقالته بسبب خوفه من العمل في الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء مصر.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.