رياضة | الأهلي ينتظر وصول فايلر للإعلان الرسمي عن التجديد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر وصول فايلر للإعلان الرسمي عن التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي الأهلي من الإعلان رسميا عن تجديد عقد المدير الفني للمارد الأحمر، رينيه فايلر، عقب وصول المدرب من مسقط رأسه بسويسرا.

وكان الأهلي اتفق بشكل كامل على كل البنود والشروط مع المدرب ، وتبقى فقط التوقيع الرسمي ، حيث أعلن المارد الأحمر تجديد عقد فايلر لمدة موسمين.