رياضة | سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :- حراسة المرمى : دي خيا. Advertisements خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو. خط الوسط : فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز - مارسيال - دانييل جيمس. خط الهجوم : ماركوس راشفورد. ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما يأتي توتنهام في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

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