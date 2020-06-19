رياضة | هاري كين يقود هجوم توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هاري كين يقود هجوم توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :- حراسة المرمى : لوريس. Advertisements خط الدفاع : اوربيه - داير - سانشيز - ديفيز. خط الوسط : وينكس - سيسوكو - لاميلا - بيرغويجين - سون. خط الهجوم : هاري كين. ويحتل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

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