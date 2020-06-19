شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ 73.. أرقام قياسية في مسيرة «المعلم» حسن شحاتة لاعبًا ومدربًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل حسن شحاتة، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، بعيد ميلاده الثالث والسبعين، اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من يوليو.

مسيرة حافلة وتاريخية لحسن شحاتة، عامرة بالألقاب والإنجازات مع الساحرة المستديرة، سواء لاعباً أو مدرباً، حيث نرصد في التقرير التالي 10 أرقام قياسية في مشوار «المعلم» مع اللعبة.

حسن شحاتة هو ثاني الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك في كل البطولات والمسابقات، خلف عبدالحليم على، على الرغم من أنه لم يكن مهاجماً صريحاً، حيث سجل 102 هدفاً للنادي الأبيض بواقع 77 في الدوري و10 بالكأس و6 ببطولات أفريقيا و9 أهداف بكأس أكتوبر.

حسن شحاتة هو من قص شريط أهداف الزمالك في بطولات الأندية الأفريقية، وأول من سجل ثنائية للفريق الأبيض في مشواره القاري، وذلك بإحرازه هدفين في أهلي طرابلس الليبي ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس عام 1976.

المعلم هو اللاعب الوحيد في تاريخ مصر الذي جمع بين لقبي أفضل لاعب في أفريقيا وآسيا، فنال جائزة الأفضل في آسيا خلال مشواره مع كاظمة الكويتي في عام 1970، ولقب أفضل لاعب في أمم أفريقيا 1974 مع منتخب مصر، كذلك لقب أفضل لاعب في مصر عام 1976، ودخوله ضمن المرشحين لجائزة فرانس فوتبول للأفضل في أفريقيا عام 1974.

شحاتة يعتبر ضمن القائمة الذهبية في تاريخ الدوري المصري التي حققت لقب الهداف مرتين، وذلك بعدما استحوذ على اللقب في موسمي 1976-1977 و1979- 1980، وهو الوحيد من ضمن نجوم الزمالك الذي حقق هذا اللقب مرتين برفقة النجم على خليل.

حسن شحاتة هو المدير الفني الوحيد في تاريخ القارة الأفريقية الذي تمكن من قيادة منتخب للظفر بلقب أمم أفريقيا في 3 مرات متتالية وذلك مع المنتخب المصري أعوام 2006، 2008، و2010.

حسن شحاتة هو المدرب الوحيد في مصر الذي قاد فريق من دوري الدرجة الثانية لحصد لقبي كأس مصر والسوبر المحلي، وذلك في إنجاز فريد مع المقاولون العرب حيث حصد الكأس على حساب الأهلي والسوبر على حساب الزمالك في عام 2004.

شحاتة هو المدير الفني الوحيد أيضاً في مصر الذي حقق لقب أمم أفريقيا مع المنتخب القومي للشباب والكبار، فقبل الثلاثية التاريخية مع الفراعنة، قاد منتخب الشباب لمعانقة أمم أفريقيا تحت 20 عاماً ببوركينافاسو عام 2003، ومن ثم المشاركة في كأس العالم بالإمارات في العام نفسه.

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وخلال المرة الوحيدة التي استطاع خلالها منتخب مصر الأول إلحاق الهزيمة بمنافس حامل لقب كأس العالم، في مباراة رسمية، كان ذلك في ولاية شحاتة والانتصار التاريخي للفراعنة على حساب المنتخب الإيطالي بمنافسات كأس القارات 2009.

شحاتة هو أكثر مدرب حقق ألقاباً عبر تاريخ منتخب مصر الأول، وذلك بالرقم 5، بواقع ثلاثية لكأس أمم أفريقيا ولقب للبطولة العربية 2007 وبطولة حوض النيل 2011.

كما نال «المعلم» جائزة أفضل مدرب في أفريقيا عام 2008.