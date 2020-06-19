رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ : "لا زلت في صراع مع المرض ولن استسلم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يؤكد خلاله تعرضه لوعكة صحية مجددًا دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخري بخصوص مرضه.

Advertisements

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على "فيسبوك": "لازلت في صراع مع هذا المرض أهزمه جوله ويهزمني جولات لكني لازلت واقف على قدمي ولن ادير ظهري له ولن استسلم ليس تشبثا بالحياه ولكني لا احب الهزيمه وربنا معايا".

وكان تركي آل الشيخ سبق وخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة ورم داخل احدي المستشفيات في نيويورك.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت أزمة طاحنة بين آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي وعليه أعلن الأخير رفع إسم مالك بيراميدز السابق من القائمة الفخرية لرؤساء شرف القلعة الحمراء، وقرر إعادة له كافة التبرعات والهدايا التي منحها لإدارة النادي خلال الفترة الماضية