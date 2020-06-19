شكرا لقرائتكم جمال حمزة: مباراة الـ 6 –1 الأسوأ لى مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال جمال حمزة، نجم الزمالك الأسبق، أن مباراة الـ6 - 1 أمام الأهلي، هى أسوأ مباراة له في مسيرته مع القلعة البيضاء.
أضاف حمزة، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" :"مباراة القمة أمام الأهلي،التي خسرها الزمالك 6 - 1، هى أسوأ مباراة في مسيرته الكروية مع نادي الزمالك"، مؤكدا :"اللاعبون يتحملون جزء من الخسارة، ولكن الجهاز الفني بقيادة الألماني أوتوفيستر، يتحمل الجزء الأكبر من الخسارة".
وأضاف :"أوتوفيستر خاض المباراة بخطة غريبة، وكنا أول مرة نلعب بتلك الطريقة، فضلا عن التغييرات التي أجراها في التشكيل، ما هو تسبب في الخسارة بتلك النتيجة الكبيرة".
وأوضح :"الخسارة من الأرجنتين 7 - 1 مع منتخب الشباب، كانت أسوأ مباراة لي مع المنتخبات الوطنية".
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