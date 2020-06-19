شكرا لقرائتكم وادى دجلة ينتهي من إجراء تحاليل للفريق للتأكد من عدم إصابة أحدهم بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهى الجهاز الطبى لفريق وادى دجلة، من إجراء تحاليل صورة الدم لفريق وادى دجلة، للتأكد من عدم تعرض أحدهما للإصابة بفيرس كورونا، ليقوم بعدها الجهاز الفنى بقيادة ليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، بتحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية، وانتهاء مرحلة التدريب المنزلى، عقب اعلان وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء قررت عودة استئناف النشاط الرياضى بشكل عام بداية من غدًا السبت، على أن تعود المنافسات الرسمية ومسابقة الدورى الممتاز بداية من يوم 25 من الشهر المقبل.

وأجرى رئيس الجهاز الطبى تحاليل صورة الدم لجميع لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد عودة التدريبات الجماعية فور التأكد من سلامة نتائج التحاليل وانتهاء النادى من إجراءت الوقاية من انتشار فيرس كورونا.

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وكان محمود الرفاعى رئيس الجهاز الطبى بوادى دجلة وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، أكد إن الفريق الدجلاوى بدأ بالفعل فى شراء كافة المستلزمات الطبية المتمثلة فى "الكحول والكمامات وغيره" فى إطار الاستعداد لعودة استئناف التدريبات الجماعية.

أضاف رئيس الجهاز الطبى بدجلة، إن النادى بدأ بالفعل منذ أيام قليلة، فى إجراء التحاليل اللازمة للاعبى الفريق، حيث تم الحصول على عينات من الدم لخضوعها للتحليل قبل تحديد موعد عودة التدريبات.