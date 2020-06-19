شكرا لقرائتكم أحمد الكأس: مرتضى منصور سبب رئيسي في انتقال للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي الأبيض كان السبب الرئيسي في تيسير عملية انتقاله للزمالك.

وأضاف خلال بقناة أون تايم سبورت: " مرتضى منصور لم يكن مسئولاً في الزمالك في هذا الوقت ولكن قام بدوراً بارزاً في ضمي للنادي حباً في النادي".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.