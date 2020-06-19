شكرا لقرائتكم مصطفى نجم: النشاط توقف والزمالك في أفضل فتراته الفنية والإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى نجم لاعب نادي الزمالك السابق أن نشاط توقف الدوري المصري والكرة بشكل عام ونادي الزمالك في أفضل فتراته الفنية والإدارية.

أضاف مصطفى نجم خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن الزمالك فاز ببطولتين في 6 أيام فقط وكان اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية ومن ثم كان الفريق من مصلحته استكمال الدوري وقتها.

واستعاد مصطفى نجم ذكريات الطفولة عندما كان في قطاع غزة قبل أن ينتقل للقاهرة للعب بين صفوف القلعة البيضاء وقبلها الاتحاد السكندري.

Advertisements

وقال مصطفى نجم إنه لم يرى والده الذي رحل للأردن وهو في عمر الأشهر القليلة وأنه والدته المصرية عاشت في قطاع غزة لتعمل كي تربيه وأخوته الأربعة ثلاثة بنات وولد أكبر منه.

أضاف مصطفى نجم انه بدأ العمل في أولى ثانوي (15 عاماً) لكي يرفع قليلا من عناء والدته الا أنه كان يعمل اشهر الصيف في إسرائيل في جميع المجالات منها "المحارة" مع أبناء عمومته بالإضافة الى جمع محاصيل الزراعة والفاكهة "الخوخ" بخلاف العديد من الوظائف مشدداً على أنه كان يقبل العمل هناك لأن المقابل كان كبيرا ويجعله قادرا على تحمل مصروفات الدراسة في الأشهر الباقية من العام.

تابع نجم الزمالك أنه لم يرى والده حتى سن الـ19 عاماً حتى سافر مع فريقه الفلسطيني للمشاركة في دورة ودية هناك والتقى والده وأشقائه من الزوجة الثانية لأبيه وهو الأمر الذي خطف الأنظار له من جانب وسائل الاعلام.