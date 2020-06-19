شكرا لقرائتكم أحمد الكأس: هداف الدوري 3 مواسم متتالية وسام على صدري لرقم لم يحققه غيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، إنه تنافس مع عدد من المهاجمين الكبار في الدوري المصري الممتاز طيلت 6 سنوات للحصول على لقب الهداف.

أكد أحمد الكأسك "تنافست مع جمال عبد الحميد وحسام حسن وبشير عبد الصمد على لقب هداف الدوري 6 مواسم وغيرهم من اللاعبين".

تابع أحمد الكأس: "هداف الدوري 3 مواسم متتالية وسام على صدري لرقم لم يحققه غيري".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.