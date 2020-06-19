شكرا لقرائتكم جمال حمزة: لم أقتنع باللعب للأهلى وانتقلت له عندا في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال حمزة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الأسبق إنه لم يكن مقتنعا بالانضمام للنادى الأهلى موضحا أنه انتقل للقلعة الحمارء عندا في نادى الزمالك.

أضاف حمزة في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 :" تعرضت لشائعات كثيرة بعد رحيلى عن الأهلى وقيل أن رحيلى لسبب أخلاقى وهذا لم يحدث".

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وعن مباراة الـ 6 – 1 تابع جمال حمزة:" لا أحب أن أتذكر مباراة الـ 6 - 1 لم أذهب إلى بيتي بعدها لأنني كنت خجول من الجماهير وظللت في الفندق".

واختتم:" مباراة الـ 6 -1 لم تخلص على أي لاعب في الزمالك والدليل بشير التابعى اللى مفروض كان يموت بعد المباراة بسنة كان أفضل لاعب في مصر".