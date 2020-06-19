شكرا لقرائتكم أحمد الكأس: كلمة شرف سبب انتقالي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن كلمة شرف بين والده وجورج سعد عضو مجلس ادارة نادي الزمالك سبب انتقاله الى القلعة البيضاء.

وأضاف خلال بقناة أون تايم سبورت: " تلقيت عرضاً من الأهلي أكبر بكثير مما كنت سأحصل عليه في الزمالك لكنني أبلغتهم بأن كلمة الشرف لديه أكبر بكثير من أية أموال سأحصل عليها"

تابع أحمد الكأس: استقبلني الجميع بترحاب في الزمالك وفريق الأحلام وهو جزء رئيسي من نجاحي بالقلعة البيضاء.

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.