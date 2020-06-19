شكرا لقرائتكم مصطفى نجم: لقب القرن من حق نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى نجم لاعب نادي الزمالك السابق أنه انضم للزمالك في وقت كان فيه 11 لاعبا من القلعة البيضاء بالمنتخب الأول.

أضاف مصطفى نجم خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "من حق نادي الزمالك لقب القرن والمطالبة بحقه".

وقال مصطفى نجم: "الأبيض سيواصل في ظل السياسة الحالية حصد المزيد من البطولات خاصة وأنه قدم بداية موسم قوية في بطولات افريقيا".

استعاد مصطفى نجم لاعب نادي الزمالك السابق ذكريات الطفولة عندما كان في قطاع غزة قبل أن ينتقل للقاهرة للعب بين صفوف القلعة البيضاء وقبلها الاتحاد السكندري.

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وقال مصطفى نجم خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي خالد الغندور عبر قناة الزمالك أنه لم يرى والده الذي رحل للأردن وهو في عمر الأشهر القليلة وأنه والدته المصرية عاشت في قطاع غزة لتعمل كي تربيه وأخوته الأربعة ثلاثة بنات وولد أكبر منه.

أضاف مصطفى نجم انه بدأ العمل في أولى ثانوي (15 عاماً) لكي يرفع قليلا من عناء والدته الا أنه كان يعمل اشهر الصيف في إسرائيل في جميع المجالات منها "المحارة" مع أبناء عمومته بالإضافة الى جمع محاصيل الزراعة والفاكهة "الخوخ" بخلاف العديد من الوظائف مشدداً على أنه كان يقبل العمل هناك لأن المقابل كان كبيرا ويجعله قادرا على تحمل مصروفات الدراسة في الأشهر الباقية من العام.

تابع نجم الزمالك أنه لم يرى والده حتى سن الـ19 عاماً حتى سافر مع فريقه الفلسطيني للمشاركة في دورة ودية هناك والتقى والده وأشقائه من الزوجة الثانية لأبيه وهو الأمر الذي خطف الأنظار له من جانب وسائل الاعلام.