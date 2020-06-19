شكرا لقرائتكم أحمد الكأس: بحب الزمالك بغض النظر بدرب فيه ولا لأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن عشقه لنادي الزمالك ليس متعلقاً بتدريب أو عمل داخل جدرانه من عدمه.

وأضاف خلال بقناة أون تايم سبورت: " بحب الزمالك بغض النظر بدرب فيه والا لأ".

أضاف أحمد الكأس: "فيه ناس ما أعرفهاش تولت مهمة المنتخبات الوطنية، وجيل 90 أكثر مجموعة اتظلمت في تدريب المنتخبات".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.