شكرا لقرائتكم جمال حمزة: صالح جمعة سيفيد الزمالك بشرط عدم معاملته مثل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق إن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سيفيد النادى الأبيض ويمثل إضافة كبيرة للفريق حال الانضمام إليه. أضاف حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :" صالح جمعة سيفيد الزمالك بشرط عدم معاملته مثل الأهلى". تابع حمزة:" الزمالك نادى القرن بالنسبة للزملكاوية والأهلى نادى القرن بالنسبة للأهلاوية وكاف له كلمة الفصل في الأمر". Advertisements وعن حياته الشخصية أكد جمال حمزة أنه تزوج 3 مراتن كاشفاً أنه اتخذ العديد من القرارات الخاطئة والتي لو عاد به الزمن لن يكررها معلقاً :"زوجة لاعب الكرة لها دور كبير في نجاحه أو فشله لأن حياة لاعب الكرة مختلفة وكلها ضغوطات ولا تتحملها كل النساء". واختتم:" الزمالك عنده فرصة للمنافسة على الدوري لو البطولة رجعت".

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