شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يفقد خدمات سينسي مباراتين للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد نادي إنتر ميلان الإيطالي، لخدمات لاعبه، ستيفانو سينسي، لمدة مباراتين على الأقل بعد أن تعرض للإصابة في التدريبات، استعدادًا لمواجهة سامبدوريا الأحد المقبل، بعد قرار استئناف مسابقة الدوري الايطالي مجددا، بعد فترة توقف دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال الموقع الرسمي للنادي: "خضع ستيفانو سينسي لاختبارات اليوم، في عيادة هيومانيتاس في روزانو ، بعد أن تم اكتشاف مشكلة أثناء التدريب أمس".

أضاف البيان: "أظهرت الاختبارات إجهاد عضلة الفخذ ذات الرأسين في فخذه الأيمن، سيتم تقييم حالته مرة أخرى الأسبوع المقبل".

وتمثل الإصابة الخامسة هذا الموسم للاعب البالغ من العمر 24 عامًا ، الذي سجل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في أول سبع مباريات له في الدوري الإيطالي.

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النيرازوري لديه مباراتين ضد سامبدوريا و ساسولو في الأيام الخمسة القادمة ، لذلك لن يلعب سينسي تلك المباراتين حتى يعود 28 يونيو ضد بارما.

من ناحية أخرى، تعثرت صفقة الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالى، إلى صفوف برشلونة الإسبانى التى شغلت العديد من متابعى وعشاق البارسا على مدار الفترة الماضية، خاصة أن النادى الكتالونى لديه رغبة شديدة فى ضم اللاعب لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

وتتنافس العديد من عمالقة أندية أوروبا على ضم النجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى يقدمها مع النيراتزورى خلال الموسم الحالى.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن توقيع لاعب إنتر ميلان لبرشلونة أمر معقد، خاصة أن مسئولى إنتر ميلان مقتنعون بشكل متزايد بأن الفريق الكتالونى لن يتمكن من تقديم عرض تنافسى وواقعى للأرجنتيني، لذا فهم يرون خيارات قليلة جدًا لتحقيق اتفاق، لذا يحاولون الحصول على توقيع اللاعب على عقد جديد طويل الأمد.