شكرا لقرائتكم مصطفى نجم: الجوهري اختارني ضمن القائمة الأولية لمنتخب مصر في مونديال 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصطفى نجم مهاجم نادي الزمالك سابقًا أن محمود الجوهري المدير الفني للفراعنة مطلع التسعينات اختاره ضمن القائمة الأولية لمنتخب مصر في مونديال 90.
أضاف مصطفى نجم خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الجوهري لم يكن يعلم أنني فلسطيني الجنسية ودون اسمي بالقائمة الأولى للمنتخب المصري في كأس العالم قبل أن يؤكد له مسئولي الجبلاية".
أوضح مصطفى نجم أن الجوهري اختاره من بين 3 لاعبين خلال تواجده في الاتحاد السكندري وقتها مع محمد عمر وحارس زعيم الثغر.
واستعاد مصطفى نجم لاعب نادي الزمالك السابق ذكريات الطفولة عندما كان في قطاع غزة قبل أن ينتقل للقاهرة للعب بين صفوف القلعة البيضاء وقبلها الاتحاد السكندري.
وقال مصطفى نجم أنه لم يرى والده الذي رحل للأردن وهو في عمر الأشهر القليلة وأنه والدته المصرية عاشت في قطاع غزة لتعمل كي تربيه وأخوته الأربعة ثلاثة بنات وولد أكبر منه.
أضاف مصطفى نجم انه بدأ العمل في أولى ثانوي (15 عاماً) لكي يرفع قليلا من عناء والدته الا أنه كان يعمل اشهر الصيف في إسرائيل في جميع المجالات منها "المحارة" مع أبناء عمومته بالإضافة الى جمع محاصيل الزراعة والفاكهة "الخوخ" بخلاف العديد من الوظائف مشدداً على أنه كان يقبل العمل هناك لأن المقابل كان كبيرا ويجعله قادرا على تحمل مصروفات الدراسة في الأشهر الباقية من العام.
تابع نجم الزمالك أنه لم يرى والده حتى سن الـ19 عاماً حتى سافر مع فريقه الفلسطيني للمشاركة في دورة ودية هناك والتقى والده وأشقائه من الزوجة الثانية لأبيه وهو الأمر الذي خطف الأنظار له من جانب وسائل الاعلام.
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