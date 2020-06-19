شكرا لقرائتكم جمال حمزة: ندمت على الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال حمزة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الأسبق، إنه نادم على خطوة انتقاله للنادى الأهلى بسبب ارتباطه القوى بالنادى الأبيض.

وقال جمال حمزة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"لم أكن مقتنعًا باللعب للنادي الأهلي خاصة أنه أحد أبناء نادي الزمالك"، مضيفًا :"انتقلت للقلعة الحمراء عندا في نادى الزمالك".

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وأضاف :" تعرضت لشائعات كثيرة بعد رحيلى عن الأهلى وقيل أن رحيلى لسبب أخلاقى وهذا لم يحدث، ورواية أخرى بسبب خناقتي مع محمد بركات، وهذا غير صحيح بالمرة"، مؤكدًا:"السبب الأساسي لرحيلي، أني علمت من هادي خشبة، مدير الكرة وقتها، بعدم قيدي في اقلائمة الافريقية.

وأردف :"نادم على خطوة الإنتقال للأهلي، لأني كان من الصعب اللعب بين صفوفه، نظرًا لارتباطي القوي بنادي الزمالك".