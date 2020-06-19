شكرا لقرائتكم مصطفى نجم: حمادة صدقي تعمد اصابتي في قمة 90 وأبعدني عن الملاعب 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى نجم مهاجم الزمالك السابق أن أول قمة له ضد الأهلي كانت في موسم 90 وتعرضت لإصابة متعمدة من حمادة صدقي.

أضاف مصطفى نجم خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: اصابة حمادة صدقي المتعمدة لم يتعامل معها الحكم وقتها بشكل احترافي فلم يشهر حتى له بطاقة صفراء في موسم 90.

وقال مصطفى نجم: "صابة حمادة صدقي المتعمدة في قمة 90 أبعدتني عن الملاعب 6 أشهر وأثرت سلبا حتى موعد الاعتزال".

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واستعاد مصطفى ذكريات الطفولة عندما كان في قطاع غزة قبل أن ينتقل للقاهرة للعب بين صفوف القلعة البيضاء وقبلها الاتحاد السكندري.

وقال مصطفى نجم أنه لم يرى والده الذي رحل للأردن وهو في عمر الأشهر القليلة وأنه والدته المصرية عاشت في قطاع غزة لتعمل كي تربيه وأخوته الأربعة ثلاثة بنات وولد أكبر منه.

أضاف مصطفى نجم انه بدأ العمل في أولى ثانوي (15 عاماً) لكي يرفع قليلا من عناء والدته الا أنه كان يعمل اشهر الصيف في إسرائيل في جميع المجالات منها "المحارة" مع أبناء عمومته بالإضافة الى جمع محاصيل الزراعة والفاكهة "الخوخ" بخلاف العديد من الوظائف مشدداً على أنه كان يقبل العمل هناك لأن المقابل كان كبيرا ويجعله قادرا على تحمل مصروفات الدراسة في الأشهر الباقية من العام.

تابع نجم الزمالك أنه لم يرى والده حتى سن الـ19 عاماً حتى سافر مع فريقه الفلسطيني للمشاركة في دورة ودية هناك والتقى والده وأشقائه من الزوجة الثانية لأبيه وهو الأمر الذي خطف الأنظار له من جانب وسائل الاعلام.