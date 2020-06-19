شكرا لقرائتكم بيراميدز يبدأ اجراء تحاليل كورونا للاعبين قبل عودتهم للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجهز إدارة نادى بيراميدز، لإجراء التحاليل اللازمة للاعبى الفريق الكروى الأول للتأكد من عدم إصابتهم بفيرس كورونا، قبل العودة للتدريبات الجماعية، عقب اعلان وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء قررت عودة استئناف النشاط الرياضى بشكل عام بداية من غدًا السبت، على أن تعود المنافسات الرسمية ومسابقة الدورى الممتاز بداية من يوم 25 من الشهر المقبل.

وفضل مسئولو بيراميدز عدم العودة للتدريبات الجماعية قبل إجراء اللاعبين للتحاليل التى اشترطها الكتيب الذى تم تسليمه للأندية للوقاية من فيرس كورونا، إلا إنه لم يتم حتى الأن إخبار اللاعبين بالموعد المحدد لإجراء تلك التحاليل.

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وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أكد أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.

أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.

وشدد "عيد" أن نادي بيراميدز ملتزم تماما بكل الإجراءات التي أعلن عنها من وزارة الصحة وجميع الإجراءات الاحترازية الملزمة من اللجنة الطبية بوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والفيفا مع بداية فترة الإعداد وخلال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة، وأن النادي سيقوم بدوره في اتخاذ كافة الإجراءات بالاشتراك مع اتحاد الكرة، متمنيا لكرة القدم المصرية المزيد من الازدهار والتقدم خلال الفترة القادمة.