شكرا لقرائتكم مصطفى نجم: لاعبو الدوري بحاجة الى 3 أشهر للإستعداد الجيد قبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى نجم لاعب نادي الزمالك السابق أن لاعبو الدوري المصري الممتاز بحاجة الى 3 أشهر حتى يستعيدوا لياقتهم الفنية والبدنية بالكامل قبل استئناف النشاط من جديد.

أضاف مصطفى نجم خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن هناك مخاطرة كبيرة على صحة اللاعبين حال العودة في الموعد المرتقب لعودة الدوري المصري.

تابع: "من يضمن عدم اصابة أي عنصر في المنظومة حال عودة الدوري مطالبا القائمين على صنع القرار الخاص بعود الدوري الممتاز.

واستعاد مصطفى نجم لاعب نادي الزمالك السابق ذكريات الطفولة عندما كان في قطاع غزة قبل أن ينتقل للقاهرة للعب بين صفوف القلعة البيضاء وقبلها الاتحاد السكندري.

Advertisements

وقال مصطفى نجم أنه لم يرى والده الذي رحل للأردن وهو في عمر الأشهر القليلة وأنه والدته المصرية عاشت في قطاع غزة لتعمل كي تربيه وأخوته الأربعة ثلاثة بنات وولد أكبر منه.

أضاف مصطفى نجم انه بدأ العمل في أولى ثانوي (15 عاماً) لكي يرفع قليلا من عناء والدته الا أنه كان يعمل اشهر الصيف في إسرائيل في جميع المجالات منها "المحارة" مع أبناء عمومته بالإضافة الى جمع محاصيل الزراعة والفاكهة "الخوخ" بخلاف العديد من الوظائف مشدداً على أنه كان يقبل العمل هناك لأن المقابل كان كبيرا ويجعله قادرا على تحمل مصروفات الدراسة في الأشهر الباقية من العام.

تابع نجم الزمالك أنه لم يرى والده حتى سن الـ19 عاماً حتى سافر مع فريقه الفلسطيني للمشاركة في دورة ودية هناك والتقى والده وأشقائه من الزوجة الثانية لأبيه وهو الأمر الذي خطف الأنظار له من جانب وسائل الاعلام.