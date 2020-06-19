شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: رحلت عن الزمالك بعد اتهامي بالشللية ولم اتشاجر مع بركات في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال حمزة أنه فترة احترافه في ماينز الألماني لم يكتب لها النجاح بسبب عدم مشاركته، ولذلك قرر العودة سريعاً للدوري المصري، وقال جمال حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"رحلت عن الزمالك بعد أن تم اتهامي برفقة بعض اللاعبين بالشللية لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة الاحتراف.

وتابع جمال حمزة أنه انتقل لماينز الألماني مقابل 100 الف يورو ، في الوقت الذي اتفق مع إدارة الزمالك على الانتقال للجونة لمدة 6 أشهر قبل العودة من جديد للقلعة البيضاء، إلا أنني وقعت بعد تجربة الجونة للأهلي لشعوري بعدم وجود رغبة من إدارة الزمالك في وجودي وقتها.

وتابع جمال حمزة أن عرض الأهلي كان أفضل العروض المتاحة أمامه وقتها إلا أنني لم استطيع استكمال المسيرة مع احترامي للمنظومة الحمراء نظراً لزملكاويتي منذ الصغر، معلقاً : "تواجدت مع الأهلي في معسكر المانيا قبل انطلاق الموسم الجديد ولكنني لم اتحمل بالإضافة لشعوري بوجود اتجاه لعدم قيدي افريقيا فتحدثت مع هادي خشبة مدير الكرة في وقتها وطالبت الرحيل.

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وكشف جمال حمزة أن هناك اشاعات كثيرة خرجت عليه بعد رحيله عن الأهلي أبرزها دخوله في مشادة مع محمد بركات وهناك اشاعة أخري أن المدير الفني طلب رحيلي لعدم اقتناعه بقدراته في التدريب واشاعة ثالثة بأن رحيله بسبب أزمة أخلاقية وعلاقته بإحدى الفتيات.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.