طائرة خليفة محمد صلاح بالمقاولون تقترب من الهبوط فى التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كل مرة يقترب منها سوق الانتقالات، نجد مسئولو المقاولون العرب يكثفون البحث ويقلبون فى دفاترهم من أجل إيجاب "كنز" جديد يصبح خليفة للدولى محمد صلاح الذى أصبح من أبرز وأهم المحترفين المصريين فى أوروبا، حيث رفع الفرعون المصرى سقف طموح اللاعبين المصريين بالخارج كثيرا بعد تألقه اللافت للنظر مع الأندية التى شارك معها بداية من بازل السويسرى مرورا بتشيلسى الإنجليزى ثم فيرونتينا وروما الإيطاليين وأخيرا ليفربول الإنجليزى الذى يعيش معه اللاعب أزهى فترات حياته الكروية بعد وصوله لحالة من النضج الكروى .
فى المقاولون العرب يسعون جاهدين لتقديم موهبة جديدة تخدم المنتخب الوطنى، عن تطريق تكرار تجربة محمد صلاح فى الإحتراف الخارجى، إلا أن جميع التجارب باءت بالفشل حتى الأن واقتصرت على الإنتقال للأندية المحلية أو الإحتراف القصير والعودة السريعة، وهناك بعض الأسماء التى ارتبط اسمها فى قلعة الذئاب بإنها ستصبح خليفة للفرعون المصرى، صلاح، وأخرهم طاهر محمد طاهر.
طائرة طاهر تقترب من الهبوط فى التتش
رغم أن مسئولو المقاولون وضعوا كل أمالهم فى طاهر محمد طاهر جناح الفريق، حتى يصبح خليفة صلاح، خاصة بعد أن انتقل فى مرحلة الناشئين لنادى لوهافر الفرنسى، وتوقع له الكثير الإنطلاق فى سوق العالمية نظرا لقوة بنيانه، إلا أنه فشل فى الإستمرار وعاد سريعا لنادى المقاولون العرب، ورغم محاولات إعادته للإحتراف، إلا إنه أصبح قريب جدًا من الانتقال لصفوف النادى الأهلي، فى مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتتوقف عند تلك المحطة أحلام مسئولو المقاولون.
محمد فاروق
صانع ألعاب المقاولون العرب السابق، توقع له الجميع الإنطلاق الاوروبى واللعب فى نادى بازل السويسرى الذى انتقل له محمد صلاح ، إلا أنه انتقل للأهلى فى صفقة ثلاثية مع باسم على ومحمد رزق، ولم يحالفه التوفيق ورحل عن المارد الأحمر، ثم عاد لناديه السابق المقاولون العرب، ليعود للتألق من جديد.
وتلقى اللاعب عرضا جديًا من نادى الشباب السعودى، إلا أن إدارة ذئاب الجبل رفضت العرب وطلبت من اللاعب التركيز على أمل الإنتقال لبازل السويسرى من جديد نهاية الموسم، وفى النهاية إرتدى اللاعب قميص فريق بيراميدز الحالى.
محمد زيكا
توقع له الكثير داخل المقاولون العرب التألق والإنتقال لأكبر الأندية الأوروبية نظرا لمهاراته الشخصية عندما خرج من قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، إلا أن اللاعب فشل فى الإحتراف، فانتقل إلى الإسماعيلى، ودخل فى صدامات مع مجلس إدارة الدراويش، الامر الذى أدى لرحيله عن صفوف الفريق عائدا إلى المقاولون الذى استغنى عنه ذئاب الجبل، وأختفى عن ساحة الأضواء والشهرة بعد أن أصبح لاعبًا فى الدرجة الثانية.
عبد الرحمن جبنة
لاعب وسط المقاولون العرب الشاب، يراقبه عدد من وكلاء اللاعبين ، نظرا لقوة بنيانه ومهاراته العالية ، ويحلم اللاعب بالإنتقال للعب بإحدى الدوريات الأوروبية متوسطة المستوى أسوة بمحمد صلاح ، ورغم اقتراب اللاعب حينها من الإنتقال لبازل السويسرى إلا أن الصفقة توقفت، ويشارك اللاعب حاليًا مع فريق حرس الحدود على سبيل الإعارة.
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