شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خليفة محمد صلاح بالمقاولون تقترب من الهبوط فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كل مرة يقترب منها سوق الانتقالات، نجد مسئولو المقاولون العرب يكثفون البحث ويقلبون فى دفاترهم من أجل إيجاب "كنز" جديد يصبح خليفة للدولى محمد صلاح الذى أصبح من أبرز وأهم المحترفين المصريين فى أوروبا، حيث رفع الفرعون المصرى سقف طموح اللاعبين المصريين بالخارج كثيرا بعد تألقه اللافت للنظر مع الأندية التى شارك معها بداية من بازل السويسرى مرورا بتشيلسى الإنجليزى ثم فيرونتينا وروما الإيطاليين وأخيرا ليفربول الإنجليزى الذى يعيش معه اللاعب أزهى فترات حياته الكروية بعد وصوله لحالة من النضج الكروى .

فى المقاولون العرب يسعون جاهدين لتقديم موهبة جديدة تخدم المنتخب الوطنى، عن تطريق تكرار تجربة محمد صلاح فى الإحتراف الخارجى، إلا أن جميع التجارب باءت بالفشل حتى الأن واقتصرت على الإنتقال للأندية المحلية أو الإحتراف القصير والعودة السريعة، وهناك بعض الأسماء التى ارتبط اسمها فى قلعة الذئاب بإنها ستصبح خليفة للفرعون المصرى، صلاح، وأخرهم طاهر محمد طاهر.

طائرة طاهر تقترب من الهبوط فى التتش

رغم أن مسئولو المقاولون وضعوا كل أمالهم فى طاهر محمد طاهر جناح الفريق، حتى يصبح خليفة صلاح، خاصة بعد أن انتقل فى مرحلة الناشئين لنادى لوهافر الفرنسى، وتوقع له الكثير الإنطلاق فى سوق العالمية نظرا لقوة بنيانه، إلا أنه فشل فى الإستمرار وعاد سريعا لنادى المقاولون العرب، ورغم محاولات إعادته للإحتراف، إلا إنه أصبح قريب جدًا من الانتقال لصفوف النادى الأهلي، فى مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتتوقف عند تلك المحطة أحلام مسئولو المقاولون.