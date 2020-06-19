شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة : مروحتش البيت بعد الخسارة أمام الأهلي 6/1 وأتجوزت 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال حمزة نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن الألماني اتوفيستر هو أول من صعده للفريق الأول، وكانت أول مباراة رسمية له أمام القناة، كاشفاً أنه يعتبر حازم إمام مثل أعلى له في كرة القدم، نظراً لتمتعه بمهارة كبيرة لم أراها في أي لاعب أخر، وقال جمال حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" خسارة الزمالك أمام الأهلي 6/1 هي الأسوأ في تاريخي وكذلك خسارة منتخب الشباب أمام الأرجنتين بنتيجة 7/1

وتابع جمال حمزة أن الخسارة بنتيجة 6/1 أمام الأهلي يتحملها الجهاز الفني في وقتها بقيادة اتوفيستر، الذي قام بتغيير طريقة اللعب قبل المباراة بالإضافة لنزول اللاعبين بثقة زائدة خاصة وأن الزمالك كان يقدم مستويات جيدة في هذه الفترة.

وكشف جمال حمزة أنه بعد المباراة رفض العودة للمنزل وتوجه للمبيت في أحد الفنادق خاصة وأن منزله قريب للغاية لمقر النادي بميت عقبة ، والجماهير كانت متعودة على التواجد أسفل منزله للاحتفال بعد الفوز بالمباريات والبطولات.

وأضاف جمال حمزة أن الخسارة أمام الأرجنتين في بطولة العالم للشباب جاءت لقلة خبرة اللاعبين في وقتها، إلا أن الفريق نجح في التعافي والصعود للأدوار التالية وتحقيق الميدالية البرونزية في نهاية البطولة.

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وأضاف جمال حمزة أنه تزوج 3 مراتن كاشفاً أنه اتخذ العديد من القرارات الخاطئة والتي لو عاد به الزمن لن يكررها معلقاً :"زوجة لاعب الكرة لها دور كبير في نجاحه أو فشله لأن حياة لاعب الكرة مختلفة وكلها ضغوطات ولا تتحملها كل النساء"

وكشف جمال حمزة أنه تعدى بالصفع على وجهه على احد اللاعبين البرازيليين والذي لعب في صفوف الزمالك لفترة بعد أن قام الأخير بتوبيخه في الملعب كما قام باستكمال الخناقة في غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة.