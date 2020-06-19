شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مصطفى محمد يقضى شهر العسل على شواطئ دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك صور له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام خلال قضائه شهر العسل بمدينة دهب وذلك قبل العودة الى التدريبات الجماعية للفريق الابيض أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .

وتصدر ثنائى الزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأولمبى، والمغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق، قائمة هدافى الزمالك فى نصف الموسم الذى تم خوضه قبل توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تساوى اللاعبان فى الحصيلة التهديفية برصيد 11 هدفاً بجميع المشاركات المحلية والأفريقية.

بينما حقق محمود علاء مدافع الفريق الأبيض مفاجأة كبرى بتواجده فى المركز الثالث بقائمة هدافى القلعة البيضاء برصيد 8 أهداف، وحل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق فى المرتبة الرابعة برصيد 5 أهداف.

وضمت قائمة هدافى القلعة البيضاء 12 لاعباً، حيث جاء فى المرتبة الخامسة، محمود عبد الرزاق شيكابالا برصيد 3 أهداف، وتساوى معه المغربى محمد أوناجم بنفس الرصيد.IFrame

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بينما احتل عمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء، المرتبة السابقة برصيد هدفين متساوياً مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، ويوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك وكريم بامبو، وفي آخر مركزين جاء محمود حمدي الونش و محمود عبد العزيز مدافعا الفريق الأبيض برصيد هدف واحد لكل منهما.

واستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة علي 90 % من قوام قائمة الزمالك للموسم المقبل، بعدما ضمن 17 لاعباً تقريبا البقاء للموسم المقبل، وفي مقدمة اللاعبين الذين ضمنوا تواجدهم في قائمة الزمالك : محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمي، بينما يظل مصير محمد عواد غامضا لحين وضوح الرؤية بالنسبة لبقاءه او رحيله.

وتمسك كارتيرون ببقاء كلاً من، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومصطفي محمد وعمر السعيد وشيكابالا.

اما باقي قائمة الفريق في الموسم الحالي فلا يزال مصيرهم لم يتحدد من جانب الجهاز الفني انتظارا لما ستسفر عنه قرارات عودة الدوري من عدمها وكذلك انطلاق الموسم الجديد والصفقات التي سيتعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية.