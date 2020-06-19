بيراميدز يُجهز لإجراء تحاليل كورونا للاعبيه قبل عودة التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز إدارة نادى بيراميدز، لإجراء التحاليل اللازمة للاعبى الفريق الكروى الأول للتأكد من عدم إصابتهم بفيرس كورونا، قبل العودة للتدريبات الجماعية، عقب اعلان وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء قررت عودة استئناف النشاط الرياضى بشكل عام بداية من غدًا السبت، على أن تعود المنافسات الرسمية ومسابقة الدورى الممتاز بداية من يوم 25 من الشهر المقبل.
وفضل مسئولو بيراميدز عدم العودة للتدريبات الجماعية قبل إجراء اللاعبين للتحاليل التى اشترطها الكتيب الذى تم تسليمه للأندية للوقاية من فيرس كورونا، إلا إنه لم يتم حتى الأن إخبار اللاعبين بالموعد المحدد لإجراء تلك التحاليل.
وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أكد أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.
أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.
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