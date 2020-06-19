شاهد..استعدادات اليو بادجى للعودة إلى تدريبات الأهلى الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض السنغالى اليو بادجى مهاجم فريق الاهلى أحد التدريبات البدنية خلال تواجدة فى المنزل ونشر صور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام أستعدادا للعودة الى التدريبات الجماعية داخل القلعة الحمراء . Advertisements وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط، وأغلق السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى للأهلى ملف رحيل السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى، وأعلن المدير الفنى أن بادجى مهاجم جيد وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق، لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى آخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادى قبل تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التى شارك فيها بادجى مع الأهلى لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية. وأعلن المدير الفنى للأهلى أن الرباعى الأجنبى فى الفريق، وهو التونسى على معلول والمالى آليو ديانج والنيجيرى جونيور أجايى والسنغالى آليو بادجى لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل حال ضم لاعب أجنبى بدلاً منه كما رفض المدرب السويسرى عودة المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الإتفاق السعودى وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع فى الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.

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