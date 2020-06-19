شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: لازلت في صراع مع هذا المرض.. أهزمه جولة ويهزمني جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستئار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تعرضه لوعكة صحية، حيث قال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "لازلت في صراع مع هذا المرض اهزمه جوله ويهزمني جولات لكني لازلت واقف على قدمي ولن ادير ظهري له ولن استسلم ليس تشبثا بالحياه ولكني لا احب الهزيمه وربنا معايا".

ولم يفصح آل الشيخ من أى الأمراض يعانى، إلا إنه أكد عدم استسلامه وسيواصل محاربة مرضه للتغلب عليه وعدم الاستسلام له، كما هو معتاد فى حياته الشخصية.





فى سياق أخر، كان وجه تركى آل الشيخ رسالة جديدة، وكتب: "أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر.. مصر وقيادتها وشعبها في قلبي .. خلافاتي مع أشخاص.. وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق".

وكان آل الشيخ علق على تصريحات المستشار القانونى السابق للنادى الأهلى، حيث قال: "لن أدخل في مهاترات.. خلاصة القول.. فيه قضاء مصرى عادل ... يضع النقاط على الحروف ... وفي الآخر الباب ده اتقفل تماما.. وفى انتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة.. وحبى لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه".

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وكان قد أكد محمد عثمان، المستشار القانونى للنادى الأهلى السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء غير ملزم بإعادة تبرعات المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى خلال الفترة الماضية، وفقا للقانون المصرى ولكن هذا الأمر جاء للحفاظ على اسم النادى ومسئوليه.