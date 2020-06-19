المقاولون يكشف مصير المطلوبين من الأهلي للموافقة على بيع طاهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب مع الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس، رأيه في اللاعبين المستهدفين بصفوف الأهلي للتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، والذين سيدخلون ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر من المقاولون للأهلي بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين.
من جانبه، أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، وقال صلاح في تصريحات لليوم السابع: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".
أضاف رئيس المقاولون: لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".
ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، علي أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو.
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