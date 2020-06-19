شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف مصير المطلوبين من الأهلي للموافقة على بيع طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب مع الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس، رأيه في اللاعبين المستهدفين بصفوف الأهلي للتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، والذين سيدخلون ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر من المقاولون للأهلي بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين.

وتحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة على هامش الجلسة التي جمعهما قبل اجتماع مسئولي ذئاب الجبل مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة آلية عودة نشاط الكرة ومناقشة لائحة النظام الأساسي للجبلاية. وواصل نادي المقاولون العرب حملات تعقيم قلعة ذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث شملت عمليات التعقيم، استاد عثمان أحمد عثمان الملعب الرسمي للمقاولون، من أجل تجهيزة لاستضافة مباريات الدوري العام بعد العودة، وكذلك غرف خلع الملابس وفندق إقامات اللاعبين، وقاعة المحاضرات الفنية ومكتب الدير الفني وأعضاء الجهاز، وكان المقاولون قد استعان ببوابات التعقيم الذاتي من أجل توفير الحماية اللازمة للاعبين والعاملين بالنادي خلال الدخول والخروج.

من جانبه، أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، وقال صلاح في تصريحات لليوم السابع: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون: لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".

Advertisements

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، علي أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو.