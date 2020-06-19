شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. قبل عودة الدورى المصرى.. أبرز المسابقات المستمرة فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، جاهزية الملاعب والمؤسسات الرياضية لاستئناف النشاط بعد توقف طويل منذ 3 أشهر تقريبًا بعد تفشى فيروس كورونا، وأكد الوزير أن الأندية ستعود إلى التدريبات 20 يونيو الجارى، وتم تحديد 25 يوليو موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدورى المتوقف قبل انطلاق الدورى الثانى من المسابقة، ويتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

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وسينضم الدورى المصرى إلى سلسلة من الدوريات التى عادت أو تستعد للعودة وجاءت كالتالى..