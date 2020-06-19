إنفوجراف.. قبل عودة الدورى المصرى.. أبرز المسابقات المستمرة فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، جاهزية الملاعب والمؤسسات الرياضية لاستئناف النشاط بعد توقف طويل منذ 3 أشهر تقريبًا بعد تفشى فيروس كورونا، وأكد الوزير أن الأندية ستعود إلى التدريبات 20 يونيو الجارى، وتم تحديد 25 يوليو موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدورى المتوقف قبل انطلاق الدورى الثانى من المسابقة، ويتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.
وسينضم الدورى المصرى إلى سلسلة من الدوريات التى عادت أو تستعد للعودة وجاءت كالتالى..
أبرز المسابقات المستمرة في زمن كورونا
أبرز المسابقات المستمرة في زمن كورونا
أبرز المسابقات المستمرة في زمن كورونا
أبرز المسابقات المستمرة في زمن كورونا
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