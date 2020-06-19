شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تجتمع بالأندية الأحد لبحث تصورات عودة النشاط و الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماع للأندية على صعيد الممتاز أ و الممتاز ب ، بعد غد الأحد من أجل بحث تصورات عودة النشاط و الإجراءات الاحترازية ، يأتى ذلك فى ظل إعلان وزارة الشباب و الرياضة مؤخرا عن عودة النشاط تدريجيا على صعيد كافة الاتحادات بالتدريبات و من ثم استكمال المسابقات .

قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى فى إجتماعها الأخير مخاطبة الجهة الإدارية للحصول على موافقة إنشاء صندوق الكوارث للاعبين و المدربين و الحكام خلال الفترة المقبلة كمساعدة إضافية فى حالة الظروف الصعبة .

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يأتى ذلك فى ظل موافقة اللجنة المؤقتة على مقترح الصندوق الذى تقدم به إيهاب عزمى عضو اللجنة المؤقتة فى إطار الخطط الخيرية التى يسعى إلى تقديمها لأبناء منظومة اللعبة .

كما تبحث اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة عن شركات تأمين فى إطار خطة الاتحاد للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات طبية على أفضل ما يكون فى هذا المجال.

فيما تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطائهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الاتحاد فى إطار العمل الاحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة المقبلة، وفى هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، على إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى للاتحاد