ريال مايوركا يتقدم على ليجانيس بهدف سيفيا في الشوط الأول

انهى فريق ريال مايوركا الشوط الأول من مباراته ضد نظيره ليجانيس متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الاسباني . رد في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الاسباني . سجل الهدف اللاعب سالفا سيفيا في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء .

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