ريال مايوركا يتقدم على ليجانيس بهدف سيفيا في الشوط الأول

انهى فريق ريال مايوركا الشوط الأول من مباراته ضد نظيره ليجانيس متقدما بهدف دونرد في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الاسباني .
سجل الهدف اللاعب سالفا سيفيا في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء .
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