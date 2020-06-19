اخبار الرياضه

إنجز يحرز هدف أول لساوثهامتون في شباك نوريتش سيتي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سجل فريق ساوثهامبتون الهدف الاول في شباك نظيره نوريتش سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين على

ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الانجليزي .

سجل الهدف اللاعب داني إنجز في الدقيقة 49 من عمر اللقاء .

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنجز يحرز هدف أول لساوثهامتون في شباك نوريتش سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا