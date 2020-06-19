يلا شوت بث مباشر الان مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام بدون تقطيع

يبدو أن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بات جاهزًا للعودة والمشاركة في مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان بوجبا، صاحب الـ27 عامًا، غائبًا عن مباريات مانشستر يونايتد، منذ شهر نوفمبر الماضي؛ بسبب الإصابة، ولكن سمحت له الظروف بالمشاركة من جديد، بعد عودة منافسات الدوري الإنجليزي، والتي كانت متوقفة منذ شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية تصريحات النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قائلًا: "إنها مباراة كبيرة وصعبة للغاية. توتنهام يُعد أحد أفضل الفِرق في الدوري، وكان وصيف دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، إنها مباراة صعبة حقًا".

وتابع: "نأمل في تحقيق الفوز، ونحن جاهزون بقدر الإمكان. نمتلك لاعبون مميزون وقادرون على صناعة الفارق. دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث في مباراة الغد".

وأضاف: "بول بوجبا جاهزًا للمشاركة غدًا أمام توتنهام، كذلك ماركوس راشفورد سيكون متاحًا، ولكن سنرى المدة التي سيشاركان بها في اللقاء".

وعن الإصابات، قال سولشاير: "فيل جونز واليكس توانزيبى سيغيبان عن هذا اللقاء وبداية الدوري في الموسم الجديد 2020-2021".

كما تحدث سولشاير عن موقف راشفورد الإنساني وحملته القوية، التي بسببها رضخت الحكومة البريطانية ومواصلة تقديم الوجبات المدرسية المجانية للتلاميذ، الأمر الذي جعله مُرشحًا للفوز بجائزة "شخصية العام الرياضية في بريطانية في 2020". لمطالعة التفاصيل من هنا.

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وقال سولشاير: "شرف لنا تواجد راشفورد معنا،

وما قال به خلال فترة العزل لا يُصدق. لقد ساهم في مساعدة الكثير من الأطفال".

وأكمل: "لقد أظهر أن رسالته للحكومة البريطانية كانت نابعة من قلبه وتجربته خلال صغره، ونحن كنادي فخورون به كلاعب وعلى المستوى الشخصي كذلك".

وعن الـ5 تبديلات، أتم سولشاير حديثه: "هذا الأمر يعتمد على مجريات اللقاء، أعتقد أن 3 تغيرات هى الكمية الصحيحة، ولكن سنقوم بإجراء الـ5 تغيرات؛ لأنه علينا الحرص على لاعبينا بسبب مدة فترة التوقف الإجباري التي دامت أكثر من 3 أشهر".

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق 3 نقاط، بينما يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

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لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )