تعادل سلبي بين نوريتش سيتي وساوثهامتون في الشوط الأول

انتهى الشوط الول من مباراة نوريتش سيتي وساوثهامتون بالتعادل السلبي بدون اهداف في المواجهة التي تجمعالفريقين على ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الانجليزي .
جاء اللقاء متوسط المستوى وتبادل الفريقن السيطرة على مجريات اللعب واهدر كلاهما العديد من افرص ينتهي الشوط بالتعادل السلبي .
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