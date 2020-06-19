إنبي يكشف حقيقة عروض أسامة جلال

كشف إنبى عن حقيقة تلقي مدافع الفريق أسامة جلال لعروض احتراف خلال الانتقالات الصيفية .

وأكد المسؤلين في إنبي عدم تلقي النادي أي عروض رسمية سواء

داخلية أو خارجية لانتقال اللاعب خلال الصيف .

وكانت تقارير صحفية قد اكدت ان هناك رغبة من اندية الأهلي

والزمالك وبيراميدز في ضم اللاعب الذي تالق بشكل لافت للنظر خلال الموسم الجاري .

واكدت التقرير على وجود عرض من الخارج من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي ، وهو ما نفاه المسؤلين في نادي إنبي .