إنبي يكشف حقيقة عروض أسامة جلال

كشف إنبى عن حقيقة تلقي مدافع الفريق أسامة جلال لعروض احتراف خلال الانتقالات الصيفية .
وأكد المسؤلين في إنبي عدم تلقي النادي أي عروض رسمية سواءداخلية أو خارجية لانتقال اللاعب خلال الصيف .
وكانت تقارير صحفية قد اكدت ان هناك رغبة من اندية الأهليوالزمالك وبيراميدز في ضم اللاعب الذي تالق بشكل لافت للنظر خلال الموسم الجاري .
واكدت التقرير على وجود عرض من الخارج من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي ، وهو ما نفاه المسؤلين في نادي إنبي .
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