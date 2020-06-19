اخبار الرياضه

إنبي يكشف حقيقة عروض أسامة جلال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف إنبى عن حقيقة تلقي مدافع الفريق  أسامة جلال  لعروض احتراف خلال الانتقالات الصيفية .

وأكد المسؤلين في إنبي عدم تلقي النادي أي عروض رسمية سواء

داخلية أو خارجية لانتقال اللاعب خلال الصيف .

وكانت تقارير صحفية قد اكدت ان هناك رغبة من اندية الأهلي

والزمالك وبيراميدز في ضم اللاعب الذي تالق بشكل لافت للنظر خلال الموسم الجاري .

واكدت التقرير على وجود عرض من الخارج  من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي  ، وهو ما نفاه المسؤلين في نادي إنبي .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يكشف حقيقة عروض أسامة جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا