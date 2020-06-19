بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم 19/6 بالدوري الإنجليزي

عاد البريميرليج ليستأنف نشاطه بعد طول انتظار ولكن خلف أبواب موصده، وستقام مساء اليوم الجمعة واحدة من أهم مباريات كرة القدم بين فريقين مانشستر يونايتد وتوتنهام على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد، في قمة منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بدأت عجلة الدوري الممتاز بالدوران مجدداً بلقاء ناري بين مانشستر سيتي الذي فاز على أرسنال بثلاثة دون رد، وهو ما سيحرم ليفربول من فرصته بحسم لقب الموسم الحالي عندما يواجه إيفرتون يوم الأحد المُقبل، كما وتعادل أستون فيلا الذي يبحث عن أحد المراكز التي تبعده عن الهبوط أمام شيفيلد يونايتد.

ويعلم فريق توتنهام جيداً أن مباراة القادمة يوم الثلاثاء

القادم ضد وست هام الذي يقاتل من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط ستكون في غاية الصعوبة، ما يعني أي هفوات في مباراة مانشستر يونايتد قد ينهي آماله بحجز مقعد له في النسخة القادمة من دوري الأبطال.

سيتغيب عن اليونايتد اللاعب فيل جونز بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض سولشاير هذه المواجهة بالتشكيل المُعتاد عليه في المباريات السابقة، حيث سيدفع بالأسماء التالية.

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تشكيلة مانشستر يونايتد:

دافيد دي خيا

لوك شاو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – أرون وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي – فريد – برونو فيرنانديس

بول بوجبا

أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد

سيتغيب عن توتنهام بعض الأسماء الهامة، وأبرزهم ديلي آلي بسبب الإيقاف، وباروت وجافيت تانجانجا بداعي الإصابة، وسيكون التشكيل المتوقع على النحو التالي.

تشكيلة توتنهام:

هوجو لوريس

بن دافيس – دافينسون سانشيز – توبي ألديرفايريلد – سيرج أورييه

تانجاي ندومبيلي – هاري وينكس – جيوفاني لو سيلسو

ستيفين – بيرجفاين – هاري كين – سون هيونج مين

″، كما ستنقل المواجهة على الهواء عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD1 الناقل الحصري لمنافسات البريميرليج في الشرق الأوسط بصوت المعلق عصام الشوالي، وستنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

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لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)