بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وتوتنهام” في أهم مباريات اليوم الجمعة 19-6-2020 بالجولة الـ 29، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على استاد توتنهام هوتسبير الجديد.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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برصيد 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن “ تشيلسي ” صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا ، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السادس “شيفيلد يونايتد”.ويقبع “توتنهام” في المركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 41 نقطة بفارق نقطين عن صاحب المركز السابع “وولفرهامبتون”، وبفارق 3 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي يحتل المركز السادس، ويبتعد بنقطة واحدة عن صاحب المركز التاسع “آرسنال”.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر مانشستر يونايتد في 5 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر في 3، بينما فاز “توتنهام” في 3 لقاءات فقط، وتعادل في مثلهما، وخسر 4 مباريات.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وتوتنهام ” انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” يوم 4 ديسمبر 2019.

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )