بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وتوتنهام” في أهم مباريات اليوم الجمعة 19-6-2020 بالجولة الـ 29، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة بي تي سبورت 1.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على استاد توتنهام هوتسبير الجديد.
يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي
ويقبع “توتنهام” في المركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 41 نقطة بفارق نقطين عن صاحب المركز السابع “وولفرهامبتون”، وبفارق 3 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي يحتل المركز السادس، ويبتعد بنقطة واحدة عن صاحب المركز التاسع “آرسنال”.
اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر مانشستر يونايتد في 5 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر في 3، بينما فاز “توتنهام” في 3 لقاءات فقط، وتعادل في مثلهما، وخسر 4 مباريات.
يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وتوتنهام ” انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” يوم 4 ديسمبر 2019.
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لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
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