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يوفنتوس يحدد بديل سامي خضيرة في دوري أبطال أوروبا

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تفكر في ضم لاعب بديل عن الألماني سامي خضيرة، ضمن قائمة السيدة العجوز لبطولة هذا الموسم.

وأعلن نادي يوفنتوس أنه يدرس ضم ميريه ديميرال مدافع الفريق في قائمته بدوري أبطال أوروبا

هذا الموسم، حيث أن الاتحاد الأوروبي سوف يسمح للأندية بتعديل قوائمها قبل استئناف المسابقة في شهر أغسطس المقبل ويحاول البيانكونيري الاستفادة من هذا التعديل.

وهناك اتجاه لإضافة ديميرال للقائمة بدًلا من سامي خضيرة الذي يعاني

من إصابة قوية وتحوم الشكوك حول غيابه لنهاية الموسم الجاري.

وسوف يخضع خضيرة لفحوصات جديدة من الطاقم الطبي يوم الجمعة للوقوف على حالته في حين اقترب يوفنتوس من استعادة خدمات ديميرال عقب الإصابة التي تعرض لها، ومن المنتظر أن يدعم ديميرال قائمة يوفنتوس لمباراياته بدوري أبطال أوروبا والتي يستهلها بمواجهة ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي.

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