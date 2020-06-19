سولشاير يحذر مانشستر يونايتد من ليفربول ومانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، حذر الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد من صعوبة تحدي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن المدرب النرويجي ركز على ثقافة زرع حب النادي للاعبين، بعدها بدأ يعمل على تحسين تكتيكات الفريق، والتي تتركز على البناء من الخلف والضغط عندما لا يكون لديهم الكرة.
وقال سولسشاير مدرب اليونايتد: "بول هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم لذا نتوقع أن
وعن اختبار لاعبي الوسط للمباراة قال: "لدينا 5 لاعبين، أي منهم سيكونقادر على اللعب سيشارك، ليست هناك مشكلة ولكن ، تحديًا جيدًا لاختيار المناسبين عندما يكونوا في الشكل الصحيح وعندما يكونوا ضد الفرق المناسبة’’.
ويمر يونايتد بمرحلة انتقالية طويلة منذ سنوات مجده التي توقفت عند 2013 وتحديدًا عند اعتزال المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون،يحتل الشياطين الحمر المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان سولشاير يعلم طوال الوقت أن فريقه لن يكون في مكان قريب من القمة مثل ليفربول ومانشسستر سيتي.
وتحمل يونايتد بداية مضطربة لهذا الموسم، لكنه تمكن من استعادة رونقه بعد وصول برونو فرنانديز من سبورتينغ لشبونة، حيث أضاف اللاعب بعض الأشياء التي يحتاجها الفريق ولعب دورًا رئيسيًا في تقدم الفريق بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
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