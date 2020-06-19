كيكي سيتين يصدم جماهير برشلونة: لن نربح كل المباريات المتبقية

تبقى لدى برشلونة تسع مباريات متبقية في موسم الدوري الاسباني، وسيكون بالتأكيد بطلًا إذا فازوا بها جميعًا، لكن المدرب “كيكي سيتين” لا يعتقد أن ذلك ممكن أن يحدث.

واعترف مدرب ريال بيتيس السابق بإمكانية إسقاط النقاط في مكان ما على طول الطريق، خلال منافسته الشرسة مع ريال مدريد، الذي يتواجد في المركز الثاني، خلف البلاوجرانا بنقطتين.

وفاز برشلونة على ريال مايوركا في الجولة الأولى بعد استئناف الليجا، ثم كرر انتصاره على نادي ليجانيس ليلة الثلاثاء الماضي، ليتبقى له تسع مباريات فقط على حسم البطولة.

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وصرح سيتين عن وضعية برشلونة قائلا “أعتقد أنه من غير المحتمل، أن نربح كافة المباريات، على الرغم من أن الفريق قادر على ذلك، ولكن هذه كرة قدم لا شيء فيها مضمون”.

ثم تابع “الحقيقة الآن أننا فزنا بمباراتين منذ عودة الدوري، مع تسجيل ستة أهداف ولم يتم قبول أي شيء، هذا جيد وأفضل من الفرق الأخرى، ولكن من الصعب الفوز بكل نقطة، هذا صعب، لكنه ممكن”.

يذكر أن جدول مباريات برشلونة المتبقي يعتبر أصعب مقارنة بجدول ريال مدريد، حيث سيرحل لمواجهة إشبيلية، وكذلك سيواجه أتليتكو مدريد، وسيخوض الديربي ضد إسبانيول، بينما الميرنجي يخوض مباراة أكثر من منافسه على ملعبه.

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