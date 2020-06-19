اخبار الرياضه

أندية القمة في انجلترا مهددة بالاستبعاد من كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة

0 نشر
مهاب زايد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إمكانية استبعاد الأندية التي ستشارك في البطولات الأوروبية الموسم الجديد من المشاركة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كأس كاراباو” 2020/2021.

ففي حالة انهاء الموسم الحالي بنجاح، فإن بداية الموسم الجديد من الممتاز سوف تكون في وقت متأخر – 18 سبتمبر – وبالتالي يمكن أن يكون لذلك تداعيات سلبية على مشاركة بعض الأندية في مسابقات أخرى قارية مثل بطولتي “ والدوري الأوروبي”.

ووفقًا لصحيفة “تايمز” البريطانية، فإن هناك عدة احتمالات من ضمنها إعفاء الأندية التي سوف تنهي الموسم الحالي في المراكز الـ 7 الاوائل في جدول ترتيب البريميرليج من المشاركة في “كأس كاراباو”، نظرًا لجدول مبارياتهم الذي سوف يكون مزدحمًا في وقت اقامة مباريات البطولة.

فبعدما تم تأكيد مواعيد بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مؤخرًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، فأنه من المحتمل أن تتعارض اثنتان من هذه الجولات الأوروبية مع مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للأندية المحترفة.

Advertisements

وعلى الرغم من صعوبة مشاركة هذه الأندية في بطولة الكأس إلا أن الرابطة الإنجليزية المحترفة تدرس عدة مقترحات من أجل ضمان ضم أفضل الفرق إلى المسابقة المغضوب عليها، من أجل تدارك الإجراء الأكثر صرامة وهو إلغاء المنافسة تمامًا.

واستبعدت الرابطة قرار الإلغاء في الوقت الحالي لأنه سيكون له آثار مالية خطيرة لجميع الأطراف.

وأشارت الصحيفة إلى حل آخر واخير، وهو مستعار من القرار الذي اتخذه فريق عندما قرر إشراك فريق الشباب في البطولة هذا الموسم بسبب مشاركتهم في كأس العالم للأندية، ولكن يُنظر إلى هذا الخيار المحتمل على انه سيشكك في نزاهة المنافسة.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أندية القمة في انجلترا مهددة بالاستبعاد من كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا