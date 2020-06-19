- 1/2
- 2/2
يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “برشلونة وإشبيلية” في أهم مباريات اليوم الجمعة 19-6-2020 بالجولة الـ 30، في الدوري الإسباني.
تنقل مباراة “برشلونة وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة زيجو سبورتس الهولندية.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي إشبيلية “رامون سانشيز بيزخوان”.
يحتل “برشلونة” صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة، بفارق نقطين فقط عن “ريال مدريد” صاحب مركز الوصافة، وبفارق شاسع من النقاط وصل إلى 13 نقطة عن صاحب المركز الثالث وخصمه اليوم “إشبيلية“.
بينما يقبع “إشبيلية” في المركز الثالث، برصيد 51 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب مركز الوصافة “ريال مدريد”، ويبتعد عن صاحب المركز الرابع “أتلتيكو مدريد” بفارق نقطين.
..
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | شاهد برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.