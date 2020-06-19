معلق بي ان سبورت: صفقة شراء السعودية لنادي نيوكاسل سقطت في الماء!

كشف معلق قنوات بي ان سبورت القطرية “حفيظ دراجي” عن انهيار صفقة شراء السعودية لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، واصفًا انهيار عملية الاستحواذ بـ “السقوط في الماء”.

ويعتقد حفيظ دراجي أن إدانة السعودية بسرقة حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في الفترة من 2017 حتى 2020، من جانب منظمة التجارة العالمية، دليل دامغ أمام رابطة الأندية الانجليزية المحترفة لرفض العرض السعودي المقدم لشراء نيوكاسل يونايتد هذا الصيف حتى لو وصل العرض لـ 300 مليون جنيه إسترليني أو أكثر.

وأوضح حفيظ دراجي خلال حديثه مع قناة AJ+ عربي القطرية عبر بث مباشر في موقع (فيسبوك) بقوله “طبعًا من المتوقع انهيار الصفقة الآن. صندوق الاستثمار السعودي كان على مقربة من شراء نيوكاسل الذي يُعد سادس أشهر فريق في إنجلترا، لكن الصفقة تعطلت وستسقط في الماء بسبب إدانة السعودية من منظمة التجارة العالمية بعمليات القرصنة التي تمت لمدة ثلاث سنوات”.

وأضاف “اعتدنا على أن تتم عمليات بيع الأندية في الدوري الانجليزي بشكل سريع، خاصةً لو كان الفريق يُعاني من أزمات مالية مثلما هو الحال مع نيوكاسل”.

Advertisements

إدانة يويفا وفيفا لها مفعول

يضغط جمهور نيوكاسل يونايتد على المالك الحالي “مايك آشلي” لبيع النادي لصندوق الاستثمار السعودي، نظرًا لثقتهم التامة في عودة فريقهم إلى المنافسة خلال المواسم القادمة إذا تم بيعه للسعودية، كما في حالة مانشستر سيتي والإمارات، وحالة باريس سان جيرمان وقطر.

وقال حفيظ دراجي “تأخر رابطة الأندية الانجليزية المحترفة عن اتخاذ القرار النهائي لكل هذا الوقت منذ شهور، يعني مراجعتها للملف السعودي أكثر من مرة، خصوصًا بعد شكوى قطر للدوري الانجليزي بأن مباريات المسابقة تعرضت للقرصنة من جانب السعودية”.

وأتم حفيظ دراجي حديثه “بعد قرار إدانة السعودية من منظمة التجارة العالمية، لو تمت صفقة شراء السعودية لنادي نيوكاسل سيكون بمعجزة لا تحدث كل يوم، لكن كل المؤشرات تؤكد فشل الصفقة خصوصًا بعد تنديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا وتنديد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد عمليات قرصنة السعودية، كل هذه أمور ستؤثر سلبًا وستؤدي لفشل الصفقة في النهاية”.

..