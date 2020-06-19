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نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يرحل الى أقليم الأندلس لمواجهة اشبيلية، في أهم مباريات اليوم الجمعة 19-6-2020، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من “لا ليجا”.

تنقل مباراة “برشلونة وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة زيجو سبورتس الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت ، على ملعب نادي إشبيلية “رامون سانشيز بيزخوان”.

يحتل “برشلونة” صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة، بفارق نقطين فقط عن “” صاحب مركز الوصافة، وبفارق شاسع من النقاط وصل إلى 13 نقطة عن صاحب المركز الثالث وخصمه اليوم “إشبيلية“.

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وحقق البلوجرانا الفوز في 20 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في 5 مناسبات، وسجل 69 هدفًا كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

بينما يقبع “إشبيلية” في المركز الثالث، برصيد 51 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب مركز الوصافة “ريال مدريد”، ويبتعد عن صاحب المركز الرابع “أتلتيكو مدريد” بفارق نقطين.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، انتصر برشلونة في 8 مباريات، وخسر مباراتين، بينما فاز “إشبيلية” في 4 لقاءات فقط، وتعادل مثلهما، وخسر في مناسبتين.

وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وإشبيلية” بفوز كاسح للعملاق الكتالوني برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو” يوم 6 أكتوبر 2019.

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