حفيظ دراجي: سرقة السعودية لـ “بي ان سبورت” تُشعرني بالخجل والحزن!

قال المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” بأنه يشعر بالخجل والحزن لما بدر من المملكة العربية السعودية تجاه قنوات بي ان سبورت القطرية على مدار الثلاث السنوات الماضية، مؤكدًا أن إدانة البلاد من منظمة التجارة العالمية سيُعيد الحق إلى أصحابه في القريب العاجل، عن طريق دفع السعودية لغرامة مالية ضخمة قد تتجاوز الـ 100 مليون دولار.

وظهر حفيظ دراجي في بث مباشر على صفحة قناة AJ+ عربي القطرية، للتحدث عن بعض القضايا الرياضية التي تشغل الشارع الرياضي العربي، لا سيما قضية قرصنة beoutQ السعودية على حقوق بث الدوريات العالمية والمسابقات القارية في الفترة من 2017 حتى بداية عام 2020.

وافتتح حفيظ دراجي حديثه في هذه القضية قائلاً “أين هو عقاب السعودية؟ أكيد سيأتي، قرار منظمة التجارة العالمية بإعلان إدانة السعودية بالقرصنة على حقوق الملكية الفكرية لقنوات بي ان سبورت كان أمرًا متوقعًا من كل المُتتبعين”.

وأضاف “كل ما شاهدناه على مدار الثلاث سنوات الماضية يؤكد وجود تواطؤ من الحكومة السعودية لترك هذه القناة تقرصن على الحقوق الخاصة بقنوات بي ان سبورت”.

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وزاد “منظمة التجارة العالمية مُلزمة بتنفيذ القواعد والقوانين وحماية الملكية الفكرية كونها تضم 164 دولة، وحتى لو كان التصرف فرديًا، الدول نفسها ملزمة بحماية الملكية الفكرية لدول أخرى (مهما كانت الخلافات السياسية)، وفي السعودية العملية دامت لثلاث سنوات، والسعودية لديها إمكانيات بشرية وأمنية لمنع حدوث مثل هذا النوع من القرصنة، لكن كان هناك سكوت وتواطؤ”.

قطر تطالب بتعويض كبير

وأكد حفيظ دراجي مطالبة الحكومة القطرية بمبلغ قد يصل لـ 100 مليون دولار كتعويض، قائلاً “قطر تطالب بـ 100 مليون دولار تعويضًا عن الخسائر الطائلة التي تعرضت لها جراء سكوت السعودية على قرصنة قناة beoutQ. ملايين الناس تابعوا المباريات المشفرة عبر قنوات غير شرعية، وعدد ضخم لم يكن يشترك في بي ان سبورت، وهذا أثر سلبًا على أرباح بي ان سبورتس وسبب خسائر مالية فادحة للقناة”.

وأتم حفيظ دراجي حديثه في تلك النقطة “أمر محزن أن تصدر مثل هذه التصرفات من بلد مثل السعودية، أنا أشعر بالخجل، السعودية بلد له قيمة كبيرة سياسية واجتماعية وتاريخية، يجب أن نخجل جميعًا من هذا الوضع”.

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