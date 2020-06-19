رياضة | نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدخول في أي صفقات تبادلية ستبرمها إدارة القلعة الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت مصادر أن مسؤولي الأهلي طرحوا اسم الأنجولي جيرالدو جناح الفريق الأول بالقلعة الحمراء، للدخول في صفقة تبادلية مع اللاعب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ولكن أبدى الأنجولي رفضه الشديد.
ويريد النادي الأهلي الاستفادة من جيرالدو خاصة وأن الإنجولي يعد مطلبا للعديد من الأندية المصرية، ولكن اللاعب يرفض الأمر بشدة، وذلك لرغبته في عدم اللعب خارج القلعة الحمراء محليا، بجانب راتبه الكبير الذي لا يرغب في الحصول على أقل منه.
وقد حسمت إدارة النادي الأهلي صفقة انضمام طاهر محمد طاهر، ولكن يبقى حصول المقاولون على لاعبين من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لاكتمال الصفقة.
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اتخذ النادي الأهلي قرار جديد في الساعات القليلة الماضية بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
ويحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته.
ولكن اتفق مسئولو المارد الأحمر مع نادي هيدرسفيلد تاون على استمرار رمضان صبحي مع الفريق في حالة استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وفي حالة الإلغاء سيعود اللاعب إلى فريق.
وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.
ولكن قرر مسئولو الأهلي أنه في حالة فشل النادي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة المقبلة فإنه لن يقوم بطلب تجديد إعارته لموسم أخر وسيوافق على رحيله.
ويتوقف أمر رمضان صبحي مع الأهلي على موافقته على الاستمرار مع الفريق بالاضافه إلى المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد للموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي والذي يبلغ 9 مليون يورو.