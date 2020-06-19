رياضة | نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدخول في أي صفقات تبادلية ستبرمها إدارة القلعة الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر أن مسؤولي الأهلي طرحوا اسم الأنجولي جيرالدو جناح الفريق الأول بالقلعة الحمراء، للدخول في صفقة تبادلية مع اللاعب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ولكن أبدى الأنجولي رفضه الشديد.

ويريد النادي الأهلي الاستفادة من جيرالدو خاصة وأن الإنجولي يعد مطلبا للعديد من الأندية المصرية، ولكن اللاعب يرفض الأمر بشدة، وذلك لرغبته في عدم اللعب خارج القلعة الحمراء محليا، بجانب راتبه الكبير الذي لا يرغب في الحصول على أقل منه.

وقد حسمت إدارة النادي الأهلي صفقة انضمام طاهر محمد طاهر، ولكن يبقى حصول المقاولون على لاعبين من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لاكتمال الصفقة.

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اتخذ النادي الأهلي قرار جديد في الساعات القليلة الماضية بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته.

ولكن اتفق مسئولو المارد الأحمر مع نادي هيدرسفيلد تاون على استمرار رمضان صبحي مع الفريق في حالة استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وفي حالة الإلغاء سيعود اللاعب إلى فريق.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.

ولكن قرر مسئولو الأهلي أنه في حالة فشل النادي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة المقبلة فإنه لن يقوم بطلب تجديد إعارته لموسم أخر وسيوافق على رحيله.

ويتوقف أمر رمضان صبحي مع الأهلي على موافقته على الاستمرار مع الفريق بالاضافه إلى المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد للموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي والذي يبلغ 9 مليون يورو.